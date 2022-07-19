房思瑜（左）、劉妍廷延續《全明星》緣分。（TVBS提供）

房思瑜第一次參加輕艇正式賽事。（TVBS提供）

房思瑜熱愛健身、運動，沒事就上山下海，自從參加《全明星運動會》接觸划龍舟項目後，她更迷上槳類運動。去年曾參加「台北國際龍舟錦標賽」獲得女子組冠軍，今年她再度與輕艇競速女王劉妍廷組隊參加「台南市市長盃靜水標竿錦標賽」，一舉拿下休閒雙人組銀牌。

房思瑜因為參加《全明星運動會》時接觸龍舟，在練習時認識輕艇競速女王劉妍廷，之後兩人常相約划輕艇，房思瑜說：「龍舟是個很熱血、很團體的運動，我非常喜歡，但龍舟一次要很多人參加，在執行上比較困難，所以我決定轉攻一個人也能划的輕艇。」

劉妍廷每天清晨都會在碧潭練習競速輕艇，房思瑜就會去找她借打水球用的輕艇並在一旁慢慢練習，之後她每次去小琉球或海邊玩，也會把握每一次的自主練習。劉妍廷感受到她對輕艇的熱情後主動開口邀約她組隊參賽。此之，房思瑜也自掏腰包以自己保養品牌Sercle贊助比賽，出錢、出力的大力支持比賽。

上周六「台南市市長盃靜水標竿錦標賽」比賽，是房思瑜第一次參加正式賽事，「實戰路線與練習時完全不同，比賽有既定路線需避開阻礙物，需要平衡及縝密計算轉彎的時機，並非直線向前划這麼容易，幸好我有神隊友妍廷，很謝謝她一步一步指導，讓我從菜鳥到現在可以參賽，我十分感激。」

開始比賽前，房思瑜在岸邊比手畫腳模擬練習的模樣被民眾認出，還到社群上留言，稱讚她對比賽的認真及專注是對小朋友最好的榜樣，房思瑜說：「不管年紀，要勇於挑戰不畏困難，參加比賽了就要全力以赴，展現運動家精神。」兩人最後在比賽中成功拿下銀牌，但房思瑜笑說一定是隊名取錯了 ，「不該取名『sercle女孩-房子＆妍廷我們要贏（銀）』，而該取名我們要『金』的！」