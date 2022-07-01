經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)股東常會通過配息約1.29元，今（1）日以128.5元參考價除息交易。柏文股價開盤即以上漲1.17％的130元開出，開盤即完成填息，隨後擴大上漲2.72％至132元，早盤維持逾1.5％穩健漲勢。

柏文受疫情影響，2022年首季歸屬母公司稅後淨利0.62億元，季減達44.38％、年減達30.7％，每股盈餘（EPS）0.84元。5月自結合併營收2.7億元，雖月減8.06％、仍年增達74.81％。累計柏文前5月合併營收14.68億元、年增5.65％，重返成長軌道、改寫同期新高。

展望後市，柏文認為隨著台灣確診人數將自高原期逐步下降，目前已是恢復正常生活的最後階段，在健身房3劑令影響解除、疫情將逐漸緩和，配合推出優惠行銷帶動下，看好營收有望在5月落底、動能逐月轉強。

同時，柏文持續拓展據點儲備營運成長動能，「健身工廠」新北市蘆洲廠正召募會員中，台南市崇明廠、新北市林口廠分別在6月初、6月中起預售。隨著新北市林口廠及汐科廠、彰化縣金馬廠及另2個北部廠館接力投入營運，公司看好下半年營收可望持續成長。