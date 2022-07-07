半導體測試介面廠精測(6510)股東常會通過配息13.3元，今（7）日以364.5元參考價除息交易。精測今年截至6日股價已較年初高點腰斬、下探3年低點，今日開高後在買盤敲進下震盪走揚，早盤最高勁揚4.12％至379.5元，僅費時82分便完成填息。

精測2022年6月自結合併營收4.13億元，月增0.02％、年增22.91％，使第二季合併營收11.85億元，季增達42.98％、年增達13.07％，均創同期新高、歷史第三高。累計上半年合併營收20.14億元，較去年同期18.59億元成長8.32％，續創同期新高。

精測第二季雖因疫情升溫影響部分訂單遞延，但受惠固態硬碟快閃記憶體控制晶片（SSD NAND Flash controller）新客戶、5G智慧手機（AP）應用、射頻（RF）及高速運算（HPC）相關晶片測試需求暢旺，帶動第二季營收雙位數「雙升」強彈。

展望後市，精測表示，公司自製微機電（MEMS）探針卡產品結構多元、客戶結構調整與全球布局綜效顯現，在可預見的未來整體結構性成長動能可期，看好下半年營運可望優於上半年表現，並推動精測邁向長期穩健成長、朝向永續經營發展。

精測總經理黃水可先前法說時表示，對精測今年營運展望不變，預期將維持逐季成長趨勢、全年目標達雙位數成長不變。其中，探針卡隨著新產品陸續到位量產，全年營收貢獻達50％目標不變。同時，IC測試板仍會在既有基礎上持續發展，且相關布局已逐漸產生效益。