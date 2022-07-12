台光電(2383)第2季合併營收為99.83億元，略優於第1季，儘管黑天鵝不少，台光電下半年營運不看淡，不過亞系外資將台光電2022年/2023年每股盈餘下調17%/19%，將台光電評等下調至「中立」，台光電今天盤中股價被打至跌停板。

大陸上海及昆山全面復工，台光電6月合併營收34.27億元，年增1.22%，累計第2季合併營收為99.83億元，略優於第1季，累計上半年合併營收為199.02億元，年增13.33%。

目前台光電觀音廠/新竹廠月產能約65萬張，大陸中山廠月產能約95萬張，公司持續在昆山及黃石兩個廠區擴產，其中昆山廠今年第3季後月產能將從135萬張增加至165萬張；黃石廠今年第2季後月產能也將由60萬張增加至90萬張。

儘管大陸智慧手機市場低迷，蘋果iPhone新機即將上市，且基礎建設相關產品需求還不錯，可望為台光電下半年營運帶來支撐，整體營運不看淡。

亞系外資最新報告指出，雖然基礎設施相關應用保持穩健，但PC及智慧型手機庫存調整高於ASP增長，我們將台光電2022年/2023年每股盈餘下調17%/19%，並將2021年到2024年每股盈餘複合年增長率從13%下調至8%，評等下調至「中立」，目標價157元。