儘管黑天鵝不少，台達電(2308)第3季營運可望依循往年趨勢比第2季好，歐系外資及美系外資在最新報告同步力挺台達電，其中歐系外資將評等調高至「優於大盤表現」，目標價268元，美系外資重申「加碼」評等，目標價維持上看320元。

大陸全面解封復工，台達電6月合併營收達321.55億元，月增5%，年增23%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收899.97億元，季增9.04%，為單季歷史新高；累計前6月合併營業收入為1725.35億元，年成長14%。

台達電業績亮眼，近期外資報告多正面看待，歐系外資及美系外資最新報告中同步力挺台達電，其中歐系外資看好台達電將電源的資源優先用於汽車、伺服器、數據中心和其他商業應用；歐系外資表示，雖然毛利可能會被消費者應用規模的下降及其對新業務的加速投資所抵消，預估台達電2023年獲利成長可能放緩，微幅下修2023年到2024年獲利預估，降幅約1%，看好營業利益率的擴張，速度可能較預期更快，主要受惠數據中心的新設計、電動汽車可能較早的運營轉機以及產品組合帶動利潤率改善，決定調高台達電評等至「優於大盤表現」，目標價微幅下修至268元。

美系外資表示，儘管受到中國封城的一些影響，不過毛利率改善持續進行中，且台達電在電動汽車電源轉換方面領先地位越來越明顯，預計到2024年至2025年，電動車的佔比將上升至20%以上，主要受惠於贏得歐盟、美國以及越來越多的日本老牌汽車OEM的強大設計優勢，預估毛利率在2023年將反彈至30%，重申「加碼」評等，目標價維持上看320元。