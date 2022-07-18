美系外資針對電信三雄出具最新研究報告，點出三雄優劣勢，釋出最新青睞排序，為中華電(2412)>遠傳(4904)>台灣大(3045)，另外，調升中華電評等由中立到加碼、目標價由130元調升到140元；遠傳給予加碼評等，但年初以來股價漲多，目標價由87元調降到85元；台灣大則考量整併台灣之星效應不如預期，將其評等由加碼調降到減碼、目標價由110元調降到95元。

美系外資表示，電信三雄遠傳、中華電以及台灣大今年初至今股價分別已經上漲24%、6%以及6%，相較台股加權指數下修20%，明顯強勢，主要是受惠於業界的整合，以及產業輪動到電信族群。

美系外資表示，根據於電信三雄上半年的財報表現，中華電評等由中立到加碼、目標價由130元調升到140元，主要是中華電具有高防禦性和穩健的基本面，且握有的現金流在升息環境下將受益。

美系外資表示，遠傳近期即將除息，個股更具吸力，加上與亞太電(3682)合併後，更有利於新經濟服務業務的發展，但考量年初至今已經大幅反彈，再上漲空間受限，故給予加碼評等、目標價由87元調降到85元。

至於台灣大，美系外資表示，在頻譜條件上較居弱勢，除總頻譜落後同業外，也不具有頻譜連續的優勢，且近期中華電祭出資費降價，恐減緩其整併台灣之星得效應，故將台灣大由加碼調降到減碼、目標價由110元調降到95元。

美系外資綜合上述說法，電信三雄整體排序為中華電>遠傳>台灣大。