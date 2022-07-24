由台灣大(3045)獨賣的全新Google Pixel 6a手機及Pixel Buds Pro無線耳機，將於7月28日正式開賣，申辦指定資費即可0元帶回家。

Google Pixel 6a手機搭載台灣大5G的1399元指定專案，綁約24個月，除了能以0元將Google Pixel 6a新機帶回家，用戶每月在momo購物網消費滿額，更可享「mo幣多」優惠最高600元momo幣回饋。7月27日前在實體門市繳交1000元訂金預購，並於8月底前申辦999元以上5G專案購機，就送1000元momo幣。網路門市預約免訂金，搭配指定專案享2000元momo幣回饋。

Google Pixel 6a搭載Google原生的Tensor處理器，搭配Titan M2安全防護晶片，不僅提升運算效能，還能強化資安防護，阻擋惡意軟體攻擊。6.1吋FHD+顯示螢幕創造流暢的使用體驗，相機採用1200萬畫素後置廣角與超廣角鏡頭及800萬畫素前置鏡頭，擁有人臉清晰、自然色調與魔術橡皮擦等功能。Pixel 6a電池容量有4410mAh，續航力可長達24小時以上，機身則有石墨黑、粉炭白、灰綠色等3款顏色提供選擇。

Google全新Pixel Buds Pro無線耳機具有主動降噪(ANC)功能，透過Silent Seal技術可配合耳形進行調整，以減少外在噪音干擾，搭配獨家設計的11公釐揚聲驅動單元，讓音樂更飽滿動聽且通話更加清晰。其內建的感應器能夠監測耳道內壓力並主動緩解壓迫感，長時間聆聽也能保持舒適。另外，極佳的電池續航力讓音訊聆聽時間最長可達11小時，如搭配充電盒使用，甚至可高達31小時。Pixel Buds Pro有石墨黑、迷霧灰2款顏色，價格5990元。