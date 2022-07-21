OPPO今(21)日在台灣舉辦盛大發表會，端出兩款旗艦商品Reno 8與Reno 8 Pro，均搭載聯發科(2454)天璣處理器，這也是OPPO新任總經理劉金的首次公開大型活動，他針對OPPO在台灣市場的策略祭出三大方向，包括顧客服務、周邊AIoT以及未來2~3年拚拿下台灣15%的市占率。

新任總經理劉金今日受訪時表示，OPPO今年上半年的自2月開賣的Reno8系列整體銷售成績不俗，在整體手機市場衰退的環境下，相較前一代成長20%，下半年對Reno 8系列很有信心，除持續鞏固住台灣老三位置外，也會顧好OPPO最注重的核心價值，即客戶服務。

談到整體手機市場，劉金表示，整體手機市場衰退，在過去兩年中，因為疫情產業面臨挑戰，當然，也因如此看到了一些機會，儘管手機的總量呈現下滑，但發現高端產品(美金250~400元)卻是增量10%，這就是一個機會點。他進一步說，從消費者層面切入來看，越來越多消費者追求在外觀、照相、功能上有更多優勢的手機，故OPPO也適度調整營運策略，在高階市場上有更多的著墨，除此之外，OPPO密切洞察市場需求趨勢，順勢端出很多周遭的IoT產品，OPPO在研發上投入很多，在全球有6大研發。

劉金歸納OPPO未來在台灣的行銷策略上，大致可分為3部分，即做好用戶服務、瞄準AIoT的機會，最後就是未來2~3年，在穩定第三名的基礎上，可以挑戰15%的市占率。

值得一提的是，本次OPPO兩款新機處理器皆由聯發科吃下，Reno8 Pro搭載採用5奈米先進製程的聯發科天璣8100-MAX，以更低功耗提供更強大的運作效能；Reno8則搭載天璣1300，對比上代Reo7處理效能提升40%效能，此外，Reno8系列皆配備超感VC散熱系統，透過升級散熱積及材料，顯著提高熱度散去的效率。

螢幕上，Reno8 Pro搭載6.7吋AMOD螢幕、螢幕估比為93%，厚度僅734毫米，是Reno全列有史最窄邊框及最薄機身的機種，此外，擁有120Hz螢幕刷新率並支援10億色彩。Reno8 搭載6.4吋AMOLED螢幕，機身厚度7.67毫米，具有98%的螢幕佔比和90Hz的刷新率。

OPPO本次加大力度行銷，也找來藝人許光漢代言。售價部分，Reno 8 Pro(12GB RAM+256GB ROM)售價24990元，Reno 8(8GB RAM+256GB ROM)售價15990元，將於7月25日正式，8月1日起會搭配五大電信業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星資費販售。