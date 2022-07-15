台積電(2330)2022年第二季獲利及營運展望優於市場預期，預估第三季營收將季增逾1成、全年美元計價營收成長自近30％調升至34～36％，且2023年營收可望維持成長。10家外資法人最新出具報告均維持「買進」、「加碼」、「優於大盤」評等，目標價介於550～857元間。

台積電股價5日下探433元的近20月低點後止跌，近日呈現震盪回升走勢。在法說報喜、外資續按讚力挺下，今（15）日股價開高走揚3.37％至491元，回升至半個月高點，早盤維持逾3％漲幅。三大法人昨日賣超調節4279張，但本周迄今合計仍買超1萬916張。

台積電法說預期半導體產業庫存調整將持續至明年上半年，但屬於典型周期調整，今年美元計價營收成長由近30％調升至34～36％，明年稼動率維持健康水準、營收有信心維持成長，未來幾年美元計價營收的年複合成長率（CAGR）15～20％目標不變。

美系外資認為，台積電第二季獲利表現優於預期，後市展望符合外資看法，儘管近期股價波動，但長期展望完好無缺、在結構性產業需求成長驅動下持續看好後市，維持「買進」評等、目標價857元不變。

歐系外資預期，台積電明年上半年稼動率將自超過100％降至90％，下半年在3奈米的N3製程驅動下重新加速成長，惟通膨及潛在宏觀風險將使明年需求調整更劇烈，分別調升今明2年獲利11％及4％，維持「買進」評等、目標價850元不變。

亞系外資則看好台積電今年營收成長近4成，明年成長率估降至13％，但僅為放緩而非低迷，將2022～2024年獲利預期分別調升14％、4％、7％，雖將目標價自850.35元小降至839.65元，仍維持「加碼」評等。

日系外資預期台積電此次庫存調整狀況將類似2011及2015年，但今年以來股價走勢與2008年時相當，認為台積電已遭明顯超賣，將今明2年每股盈餘預期分別調升11％、5％，維持「買進」評等，但因產業本益比重估，將目標價自850元調降至700元。

第二家美系外資認為台積電今年營運展望強勁，雖然庫存調整將持續至明年上半年，使明年成長動能趨緩，但將可有效降低市場擔憂風險，預期短期股價將小幅上漲，但仍待其他半導體公司展望修正狀況，維持「加碼」評等、目標價710元不變。

第二家亞系外資雖認為3奈米量產初期因產量較低，將壓抑毛利率表現，但鑒於較高的第二季毛利率及第三季營收展望，將台積電今明2年每股盈餘預期分別調升5.4％、5.2％，維持「買進」評等、目標價自670元調升至700元。

第三家美系外資認為儘管面臨產業下行周期及庫存修正，台積電憑藉技術領先及市占率優勢，明年營運表現將超越整體半導體產業。由於第二季財報、下半年及明年展望優於預期，將今明2年獲利預期分別調升5％、3％，維持「買進」評等、目標價650元不變。

第四家美系外資表示，儘管資本支出規模略降且面臨宏觀環境逆風，台積電長期營收年複合成長率達15～20％不變，鑒於業績及展望穩健，將台積電今明2年獲利預期小幅調升5％、3％，看好營運表現將持續領先同業，維持「買進」評等、目標價570元不變。

第二家日系外資則認為，儘管此次修正不會像網路泡沫化或金融危機時硬著陸，但台積電更能度過這次調整週期，將2022～2024年每股盈餘預期調升5～15％、維持「優於大盤」評等，但因宏觀風險持續，強調股價要抄底還需要些耐心，將目標價自650元下修至550元。