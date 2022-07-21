芬蘭電信設備製造商諾基亞(Nokia)周四表示，預計全球半導體短缺問題將在下半年獲得緩解；諾基亞還指出，在5G設備需求推動下，第二季營業利益表現超出市場預期。

強勁業績表現讓諾基亞股價在早盤大漲7.4%，暫報4.95歐元。

該公司預計半導體短缺壓力將在今年下半和明年上半獲得紓解。執行長Pekka Lundmark說，半導體目前整體走勢是正面的，但是諾基亞在第二季仍受到供應限制。如果有更多零組件可供使用，公司訂單可以成長得更快。

而隨著電腦、智慧型手機的銷售降溫，預計它們今年稍晚的晶片需求將下降，而此將增加晶片對其它非消費性產業的供應。

諾基亞上季獲利率略有下降。而競爭對手愛立信上季核心獲利更遜於預期。

花旗分析師說，在愛立信上周發布獲利預警；而面對通膨和供應鏈風險，諾基亞表現則較好。

諾基亞的全年銷售預期為235億至247億歐元間，營益率約在11%至13.5%之間。

Lundmark說，公司正將增加的成本轉嫁到新合約上，但是很難對既有客戶做出這點。

該公司第二季營業利益為7.14億歐元，優於去年同期的6.82億歐元，並超越11位分析師預期的6.36億歐元。

第二季銷售年增11%，來到58.7億歐元，超越分析師預測的56.0億歐元。毛利率為40.2%，略低於去年同期的41.0%。

諾基亞在四月宣布撤出俄羅斯市場，目前正繼續進行撤來的進程。