PCB廠健鼎(3044)前6月合併營收為339.31億元，年增12.56%，雖然傳統旺季恐不旺，健鼎表示，第3季營運應該還是會比第2季好，歐系外資最新報告雖然將投資評等上調至「優於大盤表現」，但調降健鼎2023年及2024年每股盈餘15%/16%，健鼎今天除息股價走弱貼息。

受到大陸封城停工影響，健鼎第2季合併營收為165.71億元，季減4.5%，年增10.16%，累計今年1到6月合併營收為339.31億元，年增12.6%，為歷年同期新高。

全球及美國通膨居高不下，美國等各國加速升息腳步，重創消費市場，加上各產業面臨高庫存調整壓力，為電子產業旺季蒙上陰霾，不過，儘管下半年產業變數不少，健鼎表示，目前看不出有特別的利空，第3季可望優於第2季，下半年有望不低於上半年，全年合併營收可望再創新高。

歐系外資最新報告將健鼎2023年/2024年每股盈餘調降15%/16%，以反應增長放緩的PCB市場，不過鑑於健鼎的估值不高，且汽車/伺服器/HDI不斷增加，將健鼎的投資評等由「中立」上調至「優於大盤表現」評等，目標價由133元降至123元。

健鼎今天除息，每股配息7元，受到外資調降每股盈餘及目標價影響，除息首日股價走低，呈現貼息。