據最新發布的《中國小微經營者調查2022年二季度報告》報告顯示，大陸第2季小微經營者營收有所改善，信心指數在自2021年第2季下滑後首次出現反彈。而根據調研顯示，第2季小微經營者融資需求比例也出現回暖，從53.9％增長至59.1％，融資目的仍以滿足日常運營為主，融資途徑更加依賴線上通路，線上方式申請貸款的比例上升，由30.4％上升至37.6％。

該研究由北京大學光華管理學院、北京大學企業大數據研究中心、北京大學中國社會科學調查中心聯合螞蟻集團研究院、網商銀行展開並發佈。通過線上調研方式，對使用支付寶收款服務的活躍小微經營者隨機發放問卷，調查經營、融資、信心等情況，回收樣本中，小微個體戶約占9成。

據中新網引述該報告負責人北京大學光華管理學院教授張曉波介紹，第2季小微營收有所改善，平均單季營收達13.6萬元（人民幣，下同），營業額較上月增長約10.4％，尤以個體戶小微的營業額增長更為顯著。

再透過第2季調研發現，小微經營者對第3季的經營信心出現明顯回升，指數值由前兩季的榮枯線水準50％提升了約4個百分點。對比個體戶小微經營者，公司制企業對下一季的預期更為樂觀，其信心指數創下了今年新高點。