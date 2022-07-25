台股成功收復月線，外資等法人籌碼逐漸轉為正面，指數近期反彈至接近15,000點，逼近壓力區易出現震盪走勢，整體盤面仍舊出現企業下修展望、電子下游庫存去化狀況及縮減支出等訊息，然而，跌深就是利多，但反彈力竭後，仍需留意行情波動，嚴控資金水位，並關注美股重量級科技股財報表現。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，最新7月美國密西根大學5年通膨預期初值下滑至2.8％，緩解通膨可能失控的擔憂，通膨持續攀升預期逐步淡化中，預估通膨將有望於第四季後隨經濟需求同步開始趨緩，市場之後將轉向關注經濟前景調整。台股在短線上仍可偏多看待，接近「萬五」關卡後留意資金水位。在成交量未有效放大情況下，盤勢以跌深反彈契機視之。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，接下來多家美國重量級科技股財報將揭露，為後續留意焦點，現階段落後補漲效應發威，個股輪動表現，建議選股不選市擇優布局。

觀盤重點可聚焦6月營收創高，下半年營運展望明朗成長族群，產業方面，科技股仍以先進製程晶圓代工、伺服器及智能車供應鏈為首選，傳產看好較不受通膨影響的一般消費通路及製藥公司。