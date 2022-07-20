俗稱「金磚銀行」的新開發銀行（New Development Bank BRICS），19日被惠譽國際信評調降長期發行人預設評等（IDR），從「AA+」下調到「AA」。 評等展望仍為負向，原因不限於主要成員國之一俄羅斯引發戰爭，更大因素在於該銀行依賴低利率發行長期美元債券，再向融資給其他成員，隨著美國加速升息，美債市場利率丕變，金磚銀行未來的挑戰甚鉅。

金磚銀行甫於6月下旬舉行金磚國家領導人高峰會，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁在視訊會議中同檯，呼籲金磚國家共同提升金磚國家的影響力，為俄烏戰爭爆發以來罕見的歷史鏡頭，且該行已決議自2022年到2026年，將為成員國提供300億美元資金支持。

市場並將其低融資成本轉嫁給借款人的能力。 惠譽認為，儘管該銀行採取了行動來打破俄羅斯的聯絡，但NDB可能會面臨在美國資本市場發行長期債券的挑戰，包括與美國金融機構合作安排和承保發行，因為與一家擁有大量俄羅斯所有權的銀行（截至2021年底，俄羅斯擁有19.4％的資本）有關。

金磚銀行甫於6月下旬舉行金磚國家領導人高峰會，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁同檯，呼籲金磚國家共同提升金磚國家的影響力，為俄烏戰爭爆發以來罕見的歷史鏡頭，且該行決議自2022年到2026年，將為成員國提供300億美元資金支持。

金磚銀行為巴西（B）、俄羅斯（R）、印度（I）、中國（C）、南非（S）於2014年倡議建立的跨國金融機構，目的在於有效保障成員國間的資金流通和貿易往來，總部設在上海，核定資本為1,000億美元，初始認繳資本為500億美元並由5個創始成員平均出資，銀行主席由五國輪值，五年為一個任期。及至2021年底，俄羅斯持股19.4％。

惠譽指出，金磚銀行的資金調度是就美元部位進行借短資、發長債，再轉借給借款人，這個作法在美國資本市場今年以來玩不開了，逐月連續升息帶給金磚銀行極大的資金成本壓力，因此，惠譽將其戰略風險的評估從「中等」修訂為「高」，並反映在負向的評等展望上。

惠譽3月以來，已有一連串的評等觀測行動，如金磚銀行流動性的評估從「aaa」下修為「aa」，且俄烏戰爭爆發以來，金磚銀行停止在長期美元市場發行債券，改用其它類型的金融工具，如2022年5月發行人民幣70億元（等值10億美元）的貓熊債券。

此外，惠譽預計金磚銀行將保持充足的流動性，以履行其中期債務義務，例如該行有15億美元的債券將於2023年6月到期。