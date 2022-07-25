俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛禁止進口俄羅斯石油和天然氣等能源，但卻連帶導致物價居高不下，英國日前公布6月消費者物價指數CPI年增9.4％，繼續改寫40年來最大增幅，全球知名諮詢機構安永EY-Parthenon則預告，英國通膨恐繼續往上衝，冬季通膨率恐上看15%。

根據英國《星期天泰晤士報》報導，俄羅斯總統普丁減少對歐洲天然氣的供應，加上戰爭推升食品價格飆升，使企業和家庭面臨嚴峻挑戰。安永EY-Parthenon預估在最壞情況下，英國冬季通膨率恐進一步飆升至15%。

在天然氣方面，英國面對俄羅斯天然氣減量供應，在自顧不暇情況下，考慮切斷對歐洲盟友包括荷蘭和比利時等的天然氣供應管道。糧食部分，滯留在烏克蘭敖德薩港的2千萬噸小麥，在聯合國與土耳其的斡旋之下，俄國原本允許恢復烏克蘭糧食出口，但昨日卻違反協議以飛彈襲擊敖德薩，恐使穀物價格再次推高。

值得注意的是，英國6月消費者物價指數年增9.4%，繼續改寫40年來最大增幅，國家統計局指出，汽油價格年增42%、食品價格年增近10%，是推升上月通膨的主要推手。面對通膨持續飆升，英國銀行自去年12月起5度升息，外界預料8月將再度升息。