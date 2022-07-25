俄羅斯入侵烏克蘭後受到全面經濟制裁，但總統普丁靠著經濟壁壘措施，降低對國內的衝擊，盧布在6月底一度升至2015年7月後的新高，國內通膨率也逐漸下滑。對此，有專家認為，即使如此，俄羅斯經濟的長期缺陷仍難以解決，包括戰爭使得國內知識水準下降，國外投資驟降等問題。

曾擔任投資銀行分析師的路透社專欄作家Dasha Afanasieva表示，市場認為俄羅斯經濟會馬上崩潰的判斷是錯誤的，5月GDP比去年同期下降4%，但失業率也降至歷史新低，貿易進口量下滑也讓俄羅斯的國庫盈餘在第二季創下歷史新高，達到700億美元。

俄羅斯央行靈活的貨幣管制政策也讓國內的衝擊減低，戰爭爆發後，盧布出現重挫，但央行升息至20%並進行資本控制防止銀行出現擠兌潮，盧布也跟著反彈，上周央行也將利率下調2碼至8%。

帳面數據看似美好，但Dasha Afanasieva認為，俄羅斯經濟有長期問題難解決，長期以來，當局的腐敗與藐視法治的態度一直減緩來自國際的投資，戰爭也加速俄羅斯人才的流失，造成勞動人口下滑也讓勞工變得更為貧窮，整體知識水準也會下降。

此外，受到西方制裁後，俄羅斯希望透過國內的產業自給自足，Dasha Afanasieva卻認為這個想法難以達成，即使在全球經濟穩定的狀況下都充滿困難，過去普丁執政期間也都沒有做到。