美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平於台灣時間28日晚間20時33分正式開始電話會談，是否會有新的進展？耶魯大學政治學博士、文化大學教授郭正亮認為，「非常困難」！

根據路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國大陸國家主席習近平的電話會談，已於美東時間28日上午8時33分（台灣時間同日晚間20時33分）正式開始。

習拜會是否會有新的進展？「我覺得非常困難」，郭正亮今在《新聞大白話》直言，今年3月18日「拜習二會」是因為剛發生俄烏戰爭（2月24日），美國急著要確認中國大陸不會幫俄羅斯，所以當時「習拜會」是有主題的。中國大陸也知道美國有此意圖，所以順勢提出「四不一無意」，可是美國事後沒有遵守「四不一無意」，也從來沒有敘述「四不一無意」，甚至反其道而行。

郭正亮認為，中美之間已經沒有信任了，美國至今仍然認為中國大陸在偷偷幫助俄羅斯，所以基本上「318」的默契沒有被遵守。因此現在會有什麼進展？「我認為非常困難！」

郭正亮說，這只是維持形式上的溝通，表示沒有讓情勢繼續惡化。尤其冷戰時期美蘇也是如此，不一定會有共識或突破，可是還是在對話。

至於美方非常著急想要對話？郭正亮表示，拜登原本希望中國大陸的關稅跟美國連動，讓他（拜登）有下台階，可以降低美國關稅；但是中國大陸認為此事根本不是議題，且現在又出現裴洛西的事情，「我認為更難有交集！」