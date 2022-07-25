小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。國安基金進場時間爆爭議，當時推翻前一天暫不進場的決定，宣布備5千億銀彈護盤，被狠虧「大轉彎」如今讓國安基金緊急進場的內幕也跟著曝光。

【1】護盤急轉彎 恐和壽險業倒股有關

今年以來表現不佳的台股，7月12日當天跌到最低點13,928點，並即將觸及5年線，這天晚上政府宣布，國安基金將進場護盤。一天之內，從暫不進場改為啟動護盤的政策「髮夾彎」，引來不少爭議，也引發各種揣測。市場人士表示，之所以出現急轉彎，阻止今年在海內外投資受傷慘重的壽險業者「狂倒股票」，很能是原因之一。

【2】美國聯準會28日掀升息底牌！央行臨時理事會隨時應戰

美國6月通膨率高達9.1％，創41年新高，這次7月聯準會（Fed）升息幅度，備受全球關注，中央銀行正緊盯會議結論，萬一聯準會意外一口氣升4碼（1碼為0.25個百分點），央行總裁楊金龍已預告，「有必要時將召開臨時常務理事會」，適時提出因應對策，即跟進三度調高政策利率的可能性高。

【3】14檔中小型股點火 萬五先鋒

台股逼近萬五大關，投資專家認為，短線大盤震盪機會較高，類股輪動格局可望延續，多頭仍有可用之兵，預料將以有利多題材支撐、獲法人買盤認同的中小型股，包括致伸（4915）、建漢（3062）、中興電（1513）等14檔，扮演盤面領漲焦點。

【4】歐美罷工拖累海運鏈 又見塞港

英國Clarksons貨櫃港口壅堵指數在7月14日創新高，顯示37.8％的貨櫃船隊運力塞在港口，超越去年10月底的前高，塞港造成運力減少，能否HOLD住或減緩今年來現貨價跌勢，甚至反轉向上，業界關注。

【5】長短債殖利率倒掛已三周 美經濟冒冷汗

美國2年期與10年期公債殖利率已持續三周倒掛，且幅度擴大，加以最新經濟指數疲弱，加劇美國衰退疑慮。