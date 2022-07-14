亞系外資出具亞洲科技股最新報告，認為儘管台積電(2330)等晶圓代工族群的股價本益比估值已降至低檔，但仍需觀望3大關鍵訊號才能判定半導體股已觸底，目前要在半導體股中「摸底」還為之過早，預期市場對晶圓代工廠的第二季財報及營運後市展望將中立看待。

由於在先進製程領域位居主導地位，亞系外資維持台積電「買進」評等，聯電(2303)、世界(5347)、格羅方德「持有」評等。不過，目標價則遭全面調降，台積電自900元降至670元，聯電自45元降至35元、世界先進自115元降至65元，格羅方德自50美元降至37元。

亞系外資表示，隨著半導體整體供給短缺狀況紓緩，市場對即將到來的財報季可能中立看待。預期8吋晶圓稼動率將在第三季降至90～95％，為2020年下半年以來首次低於100％，成熟製程的12吋晶圓稼動率則應會自第四季起下降。

由於年初至今股價已自高峰修正達30～50％，台積電目前股價本益比降至14倍，已接近2018年時低檔。然而，亞系外資認為目前要在半導體股中「摸底」還為之過早，認為仍要看到更多訊號，才能夠有信心重新審視半導體股。

亞系外資認為，市場觀望的落底3大關鍵訊號為：一、對明年獲利修正幅度共識。二、IC設計廠的庫存調整狀況。三、明年資本支出潛在遞延狀況，尤其是成熟製程。同時，認為第三季多數晶圓代工廠的整體營運展望，不足以觸發上述3大落底觸底訊號。

亞系外資指出，晶圓代工廠第三季整體稼動率仍接近滿載，對於多數晶圓代工廠而言，現在給予明年資本支出展望還為之過早。同時，除了驅動IC等特定領域，要判斷其他應用庫存修正幅度亦為之過早，認為最快可能在第四季或明年首季初重新審視。

亞系外資將台積電、聯電今年每股盈餘預期分別調升3％、2％，調降世界先進、格羅方德每股盈餘預期3％、1％，並對後市維持謹慎看待，將台積電、聯電、世界先進、格羅方德明年每股盈餘預期分別調降1％、10％、11％、18％，調降幅度仍低於市場普遍預期。