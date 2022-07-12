聯一光(3441)上半年合併營收為2.49億元，年增21.54%，由於車用/醫療/機械設備市場需求增溫，聯一光下半年營運展望樂觀，預期下半年有機會比上半年好，今天盤中股價逆勢走高。

聯一光主要產品為光學玻璃毛胚、光學玻璃、精密金屬加工，以及陽極表面處理，其中光學玻璃毛胚佔公司營收比重達90%，公司近幾年努力調整產品策略，轉攻少量多樣、報價高可以降低材料費佔比的產品，包括：車載鏡頭、醫療檢測設備及機械設備等，隨著少量多樣醫療檢測設備及機械設備等非量產性光學器材出貨攀升，且工廠端產線調整效益顯現，讓聯一光近兩年毛利率快速拉升，110年合併毛利率為26.85%，年增8.18個百分點，今年第1季合併毛利率35.45%，年增5.97個百分點。

大陸華東地區於4月到5月封城、致使車廠停工，聯一光5月及6月營收也略受影響，6月合併營收為4155萬元，年增8.94%，累計第2季合併營收為1.32億元，季增12.7%，累計上半年合併營收為2.49億元，年增21.54%。

隨著大陸全面復工，聯一光下半年營運展望樂觀，預估下半年會比上半年好，全年業績將優於去年。