艾訊(3088)今年下半年出貨展望仍佳，不過今年第二季因認列較多大型專案而基期偏高，法人預估，今年第三、四季營收均低於今年第二季，故法人對艾訊的投資建議為區間操作，目標價給予68.40元。周一三大法人買超力挺，其中外資已連5日買超1348張，終場收漲7.44%報66.4元，拉出長紅K線，站穩所有均線，並創下3個月以來新高。

艾訊今年6月營收5.68億元，月增6.7%、年增47.1%，創同期新高；第2季營收15.96億元，季增7.5%、年增45%；今年上半年營收為30.80億元，年增48.8%。第二季、上半年營收雙創新高紀錄。

艾訊今年第二季營收逐月增加，原因在於受惠於較多大型專案陸續入帳。此外，雖然大型專案的毛利率通常相對較低，不過，法人認為，匯率、料況、運費等因素走向仍有利於艾訊的毛利率表現，故估計艾訊今年第二季營業利益季增27.06%，稅後淨利增至1.46億元，季增9.24%。

就歐、美市場現階段景氣而言，美國市場在疫情狀況趨緩後買氣即增溫，2021年相關營收增加至28.39億元，年增18.61%，且需求迄今仍熱絡，預估有機會持續至2023年，為艾訊後續營收規模擴大的重要成長動能來源。至於在歐洲市場的部分，疫情改善進度雖落後美國，但需求亦穩定回溫，2021年相關營收為12.17億元，年增5.74%。法人預估，2022年營收表現仍優於2021年，但須留意俄烏戰爭對當地景氣的影響是否擴大。

受惠於歐、美市場需求狀況佳，艾訊在手訂單金額仍高，目前訂單能見度已達今年第4季，法人預估，艾訊下半年的季營收均超過15億元，今年度營收、獲利可望雙位數成長，不過，由於第二季較多大型專案入帳，艾訊營收基期較高，故預估第三、四季營收均低於第二季。

艾訊去年11月向友通(2397)購入舊廠房，該廠房係距離艾訊汐止企業總部10分鐘車程，艾訊現正進行改建工程，預計明年上半年完工量產，艾訊並計畫屆時將現有北投廠(為艾訊承租的廠房)機台移至汐止新廠，公司估計相關產能調整動作總計將使產能提高30%。惟艾訊的重要生產策略之一即為將部分產品線、製程外包。法人認為，自購廠房的意義在於降低自製產能的不確定性，產能擴大幅度與艾訊後續營收成長幅度的關聯性不高。