面板雙虎前景有壓，繼瑞信證券研判友達（2409）、群創（3481）雙雙自第二季起轉虧，凱基投顧認為，受俄烏戰爭、大陸封控衝擊，面板雙虎不僅第二季虧損，下半年將持續壟罩在庫存調整陰霾中，內外資看群創目標價已跌破票面，對友達也探低至10元附近。

凱基投顧最新同步針對友達與群創示警，強調電視面板第二季報價季減7～17％、IT面板報價季減10～25％，導致面板雙虎因第二季營收顯著低於市場共識，單季虧損壓力浮現，進一步考量到目前品牌庫存較正常水位高出四至五周，第三季產能利用率續降，加速庫存去化同時反映需求疲弱，下半年將持續處於下降循環，單季虧損狀況料將延續。

大摩進一步提出，市場目前對友達第三季營業利益率估值為小幅季增、對群創為持平，顯示有部分聲音期待第二季就是本次面板產業下行循環的谷底，但是，面板單位售價下滑趨勢仍在延續，推測面板雙虎在即將登場的法說會上，所給出的單位售價財測恐讓市場失望，代表毛利率會進一步受到侵蝕。

多家內外資研究機構對友達看法保守，目標價介於10.6～13.5元區間，對群創股價預期則更低，像是瑞信與摩根士丹利證券分別賦予8、8.5元推測合理股價，富邦投顧給予群創股價預期也只有9.3元，全數棄守票面價。

保守派法人估算，友達第二季每股淨損0.17元，由盈轉虧，第三季單季每股淨損放大至0.52元；群創第二季同樣轉虧，估算每股淨損0.27元，第三季每股淨損擴大至0.53元。