股王大立光(3008)將於7月14日舉行法人說明會，公布第2季財報，並說明第3季展望，受到國安基金宣示將進場護盤激勵，大立光今天盤中股價走高，站上1900元關卡，拉大與信驊(5274)的距離，亦帶動聯一光(3441)、揚明光(3504)及先進光(3362)股價連袂漲停。
受到淡季及大陸封城停工影響，大立光第2季合併營收為96.69億元，季減4.5%，年減4%，為2018年第1季以來單季新低；累計上半年合併營收為198.07億元，年減9.69%。
大立光將於7月14日舉行法說會，公布第2季財報，雖然第2季合併營收為2018年第1季以來單季新低，所幸第2季新台幣兌美元持續走貶，可望挹注大立光第2季獲利。
隨著傳統旺季來臨，美系客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能會比6月好。
大立光法說會前，投信也緩步回補，累計自6月20日至7月12日共買超其356張，成為大立光逐漸坐穩股王的推手。
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