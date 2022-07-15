歐盟執委會在周四下調了歐元區今明年經濟成長預期，並提高了通膨預估；而這些在很大程度上是歸因於烏克蘭戰爭所帶來的衝擊。

執委會預測歐元區今年經濟成長2.6%，低於五月預估的2.7%。

而關於明年，由於烏克蘭戰爭和能源價格的衝擊可能會更嚴重，預計經濟成長率會落到成長1.4%，低於此前預估的2.3%。

關於範圍更廣的歐盟27國，今年經濟成長率維持不變，為2.7%，但是明年的成長率則從2.3%大幅下調為1.5%。

執委會也上調歐元區的通膨預測，預計今年來到7.6%，而明年回落到4.0%。兩者皆高於執委會在五月時的預測，分別為6.1%和2.7%。

歐盟也提出警告，如果俄羅斯切斷天然氣供應，導致能源價格再上升和通膨上揚，歐盟不排除進一步下調成長預測。

執委會也說，新冠肺炎傳染病也可能再一次出現大流行，屆時也會影響成長前景。

然而儘管有諸多的風險，執委會強調歐元區不會陷入衰退，並且如果近期石油和大宗商品持續跌價，這些成長預測都會獲得改善。

此外由於勞動力市場強勁，失業率處於歷史低位，如果家庭可以更多地動用儲蓄，那麼私人消費也會更好地適應物價上漲。

在個別國家方面，預計德國今年成長放緩到1.4%，明年來到1.3%，都低於歐元區平均水準。

法國預計今年成長2.4%，而不是先前預測的3.1%；明年成長放緩到1.4%，低於五月預測的1.8%。

歐盟第三大經濟體義大利為惟一上調成長預期的國家，預計今年成長2.9%，而不是此前預測的2.4%。