飛捷(6206)第二季毛利率可望比首季好，單季獲利估將優於第一季，第三季毛利率不會太差，預期第二季、第三季營運為今年度高點，第四季要看產品組合，面對去年下半年高基期，有3月處分普達利益、匯率、漲價等因素，毛利率緩升，下半年營運無懼，全年營收、獲利仍可望雙位數雙成長格局。

飛捷通過每股配息4元，周三為除息交易日，現金股利預計8月18日發放，投信與外資、自營商對作，三大法人近5日共賣超700餘張，5日線略向下走勢成隱憂，不過基本面佳，股價震盪持續走向填息路，周四收漲0.8%報88.3元。

飛捷受惠POS、Kiosk客戶積極拉貨，加上產品漲價效應，迄今營收已連15月年成長。目前缺料狀況持續改善，飛捷POS、Panel PC、KIOSK與Mobile POS四大產品線出貨動能升溫，也透過擴大中高階、新機種升級支撐毛利表現。飛捷今年6月營收5.83億元，月增1.3%、年增50.2%，登7個月新高；第2季營收16.44億元，季增8.6%、年增40.05%；上半年營收31.58億元，年增51.2%。

因消費電子下修展望、大陸防疫管制鬆綁、貨櫃物流改善，使得工業電腦廠缺料問題改善，供貨轉趨正常。下半年料況可望更順暢，訂單看到年底，甚至已有明年訂單，不過飛捷董事長林大成表示，IPC訂單能見度不會太長，第二季訂單超熱絡，第三季延續，但第四季略為緩和，預計明年將回歸正常三個月訂單能見度。

去年營收51.85億元，年增16.97%，法人預估今年度不會比去年差。飛捷第二季、上半年財報預計八月初出爐，業績展望正向，毛利率第二季比第一季好，單季獲利估將優於首季，第三季毛利率不會太差，第四季評估會因訂單略降而下滑，預期第二季、第三季營運為今年度高點，第四季要看產品組合，面對去年下半年高基期，有3月處分普達利益、匯率、漲價等因素，毛利率緩升，下半年營運無懼，全年營收、獲利仍可望雙位數雙成長格局。

飛捷專精硬體，如今更往軟體著墨，啟動軟硬整合，雖然軟件服務訂閱成效需要一段時間，這一兩年評估沒有爆炸性營收成長，但軟體乃低成本、高毛利率，有助於毛利率提升，獲利慢慢滾。目前軟體兩個新公司華捷智能、英諾菲，軟體有開發成本、後續的雲端成本、維護監控成本，但成本均不高。公司也目標，到2028年，非硬體獲利占比到五成挑戰。目前英諾菲接到台灣連鎖大單，首波導入8000台，預計年底會裝機完成。

飛捷更說明，兩家新子公司投資成本不低，費用增加影響到EPS，雖然賺錢還需一段時間，但累積量大規模，效率便會顯現，預計兩三年後就會看到較好成效，市場目前瞄準歐美等主打成熟市場。