不受經濟成長預估遭下修，以及當地疫情尚未降溫負面影響，韓股21日續漲，目前在2,399.82點，漲12.97點或0.54%，重回2400整數關卡意圖明顯。不過，韓元卻小幅貶值。

受到俄烏戰事未了，加上多個主要經濟體都大力升息抑制大漲通膨，政經環境變化詭譎下，也讓全球處於一片經濟衰退疑雲中。不料，ADB(亞洲開發銀行)在21日時，也宣布下修亞洲區開發中國家GDP預測數字。其中，韓國2022全年GDP，從原估3.1%降至2.6%。

韓國政府21日最新統計，當地單日新確診數為7.1萬餘人，已經連續3天都超過7萬關卡，顯示新冠病毒還是繼續肆虐各地。不過，韓股在科技以及化工族群帶動下，大盤還是上演反彈秀。

個股中漲跌不一，三星電子漲1.32%，SK海力士平盤，電池大廠LG Energy Solution漲0.65%，LG化學大漲4.63%，Naver漲2.44%，Kakao漲1.09%，現代汽車跌1.32%，起亞持平，KB金融則跌1.24%。

韓元兌一美元在1,314.7附近，韓元貶1.8元。