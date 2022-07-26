根據上周晚些時候發布的報告，高盛銀行以中國房市持續惡化為由，已經將MSCI China指數成分股今年的獲利預測從成長4%下修至零增長。

該報告亦將未來12個月MSCI China指數目標價從84調降至81。MSCI China指數追蹤超過700檔在全球上市的中國股票，其中包括騰訊、比亞迪和中國工商銀行。

在新冠疫情、科技業整改和地緣政治緊張局勢引發擔憂之際，中國房市顯著惡化使情況雪上加霜，MSCI China指數僅在7月份就下跌逾6%。

下修後的目標價與該指數上周五收盤價（68.81）相比仍有約18%的上漲空間，但新預測也意味著高盛認為該指數今年將收跌約3%，而不是原先預期的溫和上漲。

過去幾周以來，由於許多爛尾樓業主抱團拒付房貸，中國房地產市場在經歷去年底的恆大倒債事件之後再度面臨巨大的壓力。

CBRE亞太區研究部門主管Henry Chin表示，中國經濟「以住房驅動的增長」即將告終。他表示中國房市出現分歧，一線城市的住房需求回升，但其他較小的城市則出現住房供應過剩的情況，可能需要「長達5年」市場才能消化。

根據穆迪提供的數據，房地產與相關產業占中國國內生產毛額（GDP）超過25%。

高盛的房地產研究團隊已經下修對中國新屋開工的預測，將今年下半年中國新屋開工數預測從年減25%下修至年減33%。

該投銀的股票分析師預期中國國有地產開發商的表現將優於非國營業者。此外，就中國股票來看，高盛分析師看好該國的汽車、電商和半導體等產業，但對於面臨房貸風暴的銀行股則看法謹慎。

此前高盛經濟學家將中國GDP增長預測測從4%下修至3.3%，原因包括新冠疫情和房市問題，以及全球需求和中國出口的風險升高。

中國公布第二季GDP僅較去年同期增長0.4%，導致上半年成長率只達2.5%，與官方設定的全年成長約5.5%目標相比，還有很長的路要走。

中國上半年房地產投資較去年同期下滑5.4%，較今年前5個月的年減4%加速惡化。

野村首席中國經濟學家Ting Lu在上周五出具報告中提出警告，他表示，中國經濟放緩的程度可能比數據顯示的更為嚴重，地產業惡化的情況甚至超出了我們已經很悲觀的預期。Omicron疫情爆發，以及3到5月間的封鎖使情況嚴重惡化，封城限制了中國家庭的購買力，也削弱了他們購買新房的胃口和能力。