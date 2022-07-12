廠務工程設備大廠帆宣(6196)股東常會通過配息4.5元，今（12）日以102.5元參考價除息交易。由於6月、第二季、上半年營收齊創新高，帆宣今日開高上漲3.9％至106.5元，填息率達88.89％，但隨後受大盤重挫回測「萬四」壓回翻黑、小跌0.98％，填息步伐不穩。

帆宣公布2022年6月自結合併營收44.7億元，月增達23.92％、年增達62.89％，使第二季合併營收118.23億元，季增達22.3％、年增達47.6％，雙雙改寫歷史新高，表現優於預期。累計上半年合併營收214.91億元、年增達47.41％，續創同期新高。

投顧法人指出，由於晶圓代工大客戶訂單需求暢旺，帆宣目前在手訂單已突破600億元、再創新高，預期半年內均可維持約600億元高檔，亦不排除再創高。隨著建廠進度進入認列高峰期，看好帆宣第三季營收可望再創高、第四季持穩高檔，下半年可望優於上半年。

展望後市，雖然半導體供應鏈面臨短期修正，但中長期結構性需求續強，產能供給仍然吃緊。而晶圓代工龍頭仍持續加速擴產進度，今明2年資本支出均逾400億美元，可望同步帶旺帆宣營運動能，營運可望旺到明年，投顧法人對帆宣維持「買進」評等、目標價160元。