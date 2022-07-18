瑞軒（2489）18日公告，再處分Vizio持股97.38萬股，持股比率降至6.8％，依照瑞軒公告的以原始持股成本計算，處分利益達2.48億元，以瑞軒資本額76億元計算，相當於挹注每股獲利0.33元。

瑞軒此次出售Vizio持股，平均每股8.71美元，總交易金額847.9萬美元，約新台幣2.5億元，處分損失2.7億元，另依照原始取得成本計算處分利益則約2.48億元。