《中國紀檢監察報》報導，大陸中央紀委國家監委19日通報，2022年上半年大陸紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況。共接收信訪舉報175.2萬件次，處置問題線索73.9萬件，談話函詢15.1萬件次，立案32.2萬件，處分27.3萬人（其中中共黨紀處分22.7萬人）。處分省部級幹部21人，廳局級幹部1237人，縣處級幹部1萬人，鄉科級幹部3.4萬人，一般幹部3.8萬人，農村、企業等其他人員18.9萬人。

中紀網站「審查調查」欄目顯示，今年前6個月，共通報24名中管幹部接受執紀審查，13名中管幹部受到黨紀政務處分，中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部接受執紀審查和受到黨紀政務處分的消息密集發布。今年上半年，63名接受審查調查的中央一級黨和國家機關、國企和金融單位幹部中，29人來自金融系統（含「一行兩會」監管機構）。

通報顯示，今年1至6月，處分省部級幹部21人，廳局級幹部1237人，縣處級幹部1萬人，其中處分的省部級幹部人數高於去年同期。這表明，各級紀檢監察機關緊盯「關鍵少數」開展監督檢查和審查調查，不斷加強對「一把手」和領導班子落實全面從嚴治黨責任、履職用權等情況的監督，懲治腐敗更加精准有力，執紀問責更加精准規範。

今年6月，中共中央辦公廳印發《領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理規定》，對領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業管理的適用物件和情形、工作措施、紀律要求等作出明確規定，著力規範和制約權力運行，從源頭上防範廉政風險，促進領導幹部家風建設，傳遞出把不敢腐的強大震懾效能、不能腐的剛性制度約束、不想腐的思想教育優勢融於一體的強烈訊號。

今年上半年，一批群眾身邊的「蠅貪」被查處：全國紀檢監察機關處分鄉科級幹部3.4萬人，一般幹部3.8萬人，農村、企業等其他人員18.9萬人。

今年上半年，大陸紀檢監察機關共接收信訪舉報175.2萬件次，處置問題線索73.9萬件，這兩組資料較去年同期有所下降，但仍處在高位。