隨著中美經濟周期和貨幣政策分化，2022年以來中美利差快速收斂甚至倒掛，美債吸引力增強。陸媒統計，光是2022年2月～5月短短四個月時間，證券投資項下跨境資金淨流出累計超過千億美元，其撤離速度之快、規模之大相當驚人。

大陸官媒經濟日報報導，2022年以來，大陸外匯市場遇到了國際國內諸多挑戰。其中，外資減持人民幣債券現象引發市場關注。據中央結算公司資料，截至今年1月末，外資已連續38個月增持人民幣債券。而進入2月份後，部分外資開始連續減持人民幣債券，引發了部分市場人士的擔憂。

報導點出，2月～5月短短四個月時間，證券投資項下跨境資金淨流出累計超過千億美元，而外資減持境內人民幣債券資產，也是對大陸擴大開放與防範風險的一次考試。

外資之所以快速撤出，主要是受中美貨幣政策分化，中美利差快速收斂甚至倒掛影響。另一方面，人民幣兌美元匯價自2月底以來一路下跌，以2月28日人民幣兌美元中間價6.3222元，到7月18日中間價報6.7447元來看，累計跌幅已達6.26％。

21世紀經濟報導稍早引述中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，儘管外資對人民幣債券持倉進行調整，但整體衝擊有限。管濤分析，到2022年5月底，外資人民幣債券持有占比2.63％，較1月底回落0.39個百分點。這次外資減持的主力品種是國債、政策性銀行債和同業存單，外資分別賣出人民幣（下同）1,434億、1,836億和299億元，貢獻了總降幅的34.9％、44.7％和7.3％。但相關市場均保持了平穩運行，外資減持的衝擊有限。

管濤還表示，人民幣匯率雙向波動增強，在全球範圍表現相對穩健。他指出，截至2022年7月12日，美元指數受美聯儲貨幣政策緊縮等因素影響大幅上漲13％，主要非美貨幣普遍承壓貶值。

他指出，人民幣兌美元在岸價貶值5.4％至6.7345元，貶值幅度顯著低於歐元（11.9％）、日元（16.1％）、英鎊（12.6％）；CFETS人民幣匯率指數小幅上漲1.6％，保持基本穩定。管濤說，第二季以來人民幣匯率呈現先貶後升的雙向波動，在岸價日均波動幅度創歷史新高，彈性顯著增強，試圖為人民幣走貶提出另種解讀。