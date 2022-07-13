政府基金第8次進場護盤敲鑼！在歷次護盤中，少不了的護盤標配「金融股」，今早金控龍頭富邦金(2881)，以及泛公股指標兆豐金(2886)帶頭領攻，富邦金漲逾5%，率先站回5日及10日線。金融類股指數離5日線則仍有「一小步」。

富邦金今年配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發4元。7月27日為現金股利除息交易日，8月2日為現金股利除息基準日，8月25日為現金股利發放日。富邦金控110年度現金股利包括普通股每股現金股利3.5元、甲種特別股現金股利每股2.46元、乙種特別股現金股利每股2.16元、丙種特別股現金股利每股約0.33元，將一併於8月25日發放。

股票股利部分，因6月17日股東常會同步通過修正本公司章程案及第八屆獨立董事補選案，相關議案須分別經銀行局核准及核備後，向經濟部商業司申請變更登記；再向證期局申請資本公積轉增資發行新股，並待核准後訂定配股基準日等相關時程及配發事宜。

富邦金控2021年稅後淨利創下歷史新高達1,445.59億元，為金控業獲利之冠，並連續13年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控擬配發之現金股利從去年的每股新台幣3元提高到每股新台幣3.5元，股票股利0.5元，合計總股利配發4元，現金股利創下歷史新高紀錄。