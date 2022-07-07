研華(2395)將於8月3日召開線上法說會，公布公司111年第二季暨上半年營運成果。研華通過每股配發現金股利新台幣8元，周四為除息首日，股價一度翻黑下跌1.09%至317元，創下13個月新低點後，再度翻紅走高，最高達332元、上漲11.5元或3.58%，成功完成填息。

雖然外資轉賣超，但自營商、投信已連續多日力挺，股價跌深反彈，成就一日填息紀錄。

通膨升息、大陸封控、缺料導致科技產業庫存大增，研華庫存天數達到128天的歷史高點，對此劉克振強調，年底可望回到110天以下，第4季會降至過往水位，明年挑戰重回2位數。

營運部分，研華總經理陳清熙指出，4月雖遇到大陸封控亂流，但5月產能已恢復到100%，研華昆山製造中心於五月中旬已恢復正常運作，並透過擴大招工、提高利用率，積極彌補封控期間之缺口，整體營運可望逐步增溫，成長動能有望延續到今年底。展望未來，劉克振也表示，營運聚焦兩大重點，一是IOT軟體模組平台及行業應用解決方案，目前占比雖然小，但會長期投資耕耘，二是高毛利率產品的物聯網邊緣通訊領域。

展望2022年，儘管供應的挑戰因素猶在，但整體接單狀況仍處於高檔，產能擴充計畫已接近完成，加上各主要工業國積極對應氣候變遷的挑戰，帶來許多包括工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等基礎建設的需求，研華有高度的信心能充分掌握此波物聯網成長契機。