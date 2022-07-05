桃園市蘆竹區南山北路二段一處2層樓的鐵皮建物5日晚間7點多全面燃燒，所幸並無人受困，消防人員獲報趕抵現場搶救，目前正在殘火處理中，詳細起火原因仍有待釐清。

2層樓的鐵皮建物、總面積約260平方公尺全部付之一炬，據了解建物內部有堆放資源回收等雜物，猛烈的火勢讓2樓木質樓板塌陷，不過建築物外觀尚完整、未完全崩塌，所幸事發當下建物內並沒有人。

消防局共出動79名消防人員、21輛消防車輛及2輛救護車，火勢已於20時24分撲滅，目前在進行殘火處理，相關財損、確切起火原因仍有調查釐清。