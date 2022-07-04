桃園市中壢區培英路一處鐵皮連棟的兩層樓殯葬服務業公司住宅今天凌晨發生火警，猛烈火勢燒毀6間從事殯葬業的禮儀公司，所幸無人受傷受困，起火原因及損失進一步調查中。
桃園市政府消防局第二大隊副大隊長劉闊融接受媒體聯訪表示，消防局凌晨3時4分許接獲民眾報案指出，在中壢區培英路發生火警，消防員立即出動人車前往搶救，現場為連棟鐵皮搭建建築物，起火層為第1層至2層。
劉闊融指出，由於當地大多為從事殯葬及禮儀相關業務，因此屋內有堆積紙紮物品等易燃物，大火迅速蔓延，鄰近的鐵皮建物瞬間陷入火海，現場不斷冒出濃煙及衝天大火，消防人員3時12分抵達現場後，立即拉水線搶救。
劉闊融說，第二大隊共派出37輛各式消防救護車及消防員96人前往灌救，火勢在6時4分撲滅，燃燒面積約500平方公尺，燒毀6間從事殯葬業的禮儀公司，所幸無人受傷受困，起火原因及損失進一步調查中。（編輯：管中維）1110704
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