蔡昌吉的攝影所在是人們所忽視的沿海邊陲、赤炎荒蕪的土地田野，圖為雲林縣四湖鄉箔子寮。（葫蘆墩文化中心提供／陳世宗台中傳真）

台中巿美術家接力展「存在風景的畫像-蔡昌吉攝影展」，即日起至7月3日在葫蘆墩文化中心展出。葫蘆墩文化中心主任郭恬氳說，蔡昌吉攝影作品以人們日常生活景境為題材，善用戲劇性場景張力、影射和隱喻的效果；反映生活壓力下的社會群像、與環境對應的微妙關係，發人思省。

郭恬氳表示，攝影藝術家蔡昌吉，早期從事美術印刷業及視覺平面設計工作，因受藝術家梵谷啟發，毅然遠赴西班牙學習西方當代藝術，取得碩士學位後返國，於嶺東科技大學擔任教職逾30年。

蔡昌吉透過敏銳獨特觀察力，創作深富寓意的影像視覺藝術，榮獲全國各大攝影獎項，去年入選台中市美術家接力展，於5月開展時，卻因疫情閉館停展，延至今年續展，讓民眾得以欣賞蔡昌吉精采的攝影藝術創作。

郭恬氳說，蔡昌吉的攝影所在不是美景名勝，而是人們所忽視的沿海邊陲、赤炎荒蕪的土地田野、鐵皮牆、剥落褪色的物象等；攝影作品《濕地中浮現一塊棺木》，以冷漠的視角及不安憂鬱的基調，建構出超現實的人文景觀畫面，是他對生態自然、文化滄桑等議題的反思。

蔡昌吉指出，他將過去積累的美術經驗轉化為攝影創作，以另類思維的暗喻影像為主軸，表現《影像存在於虛實之間》作品，以挖空圖像融合現實風景，呈現特殊的借位效果。

《邊陲的孤寂》系列作品，博物館內擬生動物標本，靜守等待假日親子齊聚的歡樂嬉遊，探討生命存在的意義。《幻覺來自於慾望意識的騷動》以充滿奇特想像力的夢幻影像作品，暗喻人們渴望解放內心隱藏的壓抑慾望。