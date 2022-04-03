主持人戴立綱要介紹，位於印度有一個正方形區塊的水井，長寬各19.5公尺，總共3500個台階，走下去裡面的水一直冒出來，專家研究看這麼大的水井是取水用的嗎？應該是以前的國王的游泳池，這是在拉賈斯坦邦的艾芭奈麗村有一口特殊的井，大約1200年前的人造階梯井，叫做月亮水井。

時事評論員謝寒冰說，在印度月亮井可以說與印度地標泰姬陵同名，是古印度文明的標誌性建築，在夏天收集雨水和涼爽，月亮井是印度最深和最大的井，所在區域，氣候分為兩季，旱季長且極熱，全年雨季僅集中3個月，水資源的季節性分布極不平衡。為了合理配置水資源，發明了地方「階梯」。

根據考古資料，公元10世紀，印度的沙特國王下令建造沙漠中最大的階梯式井，當地人稱為「月亮水井」，是地下水庫收集雨季的降水，這口井的設計太棒了，地面部分是最寬的，越往地下，越往內，整個建築看起來就像一座金字塔。整口井深埋地下，就像一座地下宮殿，最特別的是，為了方便人們取水，這口13層約30米深的井總共有3500個台階，石階從地面入口向下延伸，台階對稱深埋地下，千年保存完好。

梯級井的設計是為了儲存水，為了讓人們容易進入水源，在梯級底部還設置了一個閘門，以提高水位。在需要水的季節，通過調節閥門，居民可以將水位提高到3-4級。在階梯式井的地下，連接著一個深水儲水罐，人們可以常年獲取地下水。月亮水井的階梯式結構是古代印第安人最輝煌的發明，展示了古印度石匠高超的工藝，也反映了乾旱地區人們的日常生活。值得一提的是，它也反映了人們的宗教需求。

月亮水井一直是當地人的社區聚集地，井的一側有亭台樓閣，供人們取水休息，一年四季，附近居民都可以從這口古井取水，一千多年來，這口古老的井養活了30多萬人。