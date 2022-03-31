孫可芳（左）在戲裡飾演王滿嬌的孫女。（中天娛樂台提供）

孫可芳主演中視、中天電視電影《洞裡的月亮》，該劇與美食有關，戲裡為了找到「家」的味道，她吃遍各地餐廳，最高紀錄一天吃超過5場戲的魚料理「五柳枝」，她事後回想起來竟有點害怕：「第一次拍戲吃東西吃到不想再吃，真的拍到非常害怕，只要看到五柳枝我就想要暫時休息一下。」

孫可芳一接到劇本就非常感興趣，一為美食，二是因故事背景在台南，讓身為「台南囡仔」的她特別有共鳴，尤其劇中提到「薑汁番茄」，孫可芳回憶因外公開冰果室，她從小到大都跟著吃番茄沾薑汁，直到上台北才發現自己和別人的飲食習慣不一樣，「包括吃甜的，大家都說台南人吃很甜」。

此次合作的演員也令孫可芳佩服，飾演阿嬤的王滿嬌，在對手戲中幾乎無需設想或設計情感，「只要看到滿嬌姨，她完全就是阿嬤的感覺，她的戲或者講話的狀態都會讓人一下子就投入」；而鄭志偉、蘇炳憲、何豪傑三兄弟在戲裡為爭家產大打出手，衝突過程也令孫可芳難忘。《洞裡的月亮》4月15日中視頻道首播，4月17日中天娛樂台播出。