台南市新市區一處鐵皮屋工廠4月24日凌晨時發生火警，警消發現內有大量製毒器材及原料。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市新市區一處鐵皮屋工廠4月24日凌晨時發生火警，警消發現內有大量製毒器材及原料。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市新市區一處鐵皮屋工廠4月24日凌晨時發生火警，警消發現內有大量製毒器材及原料。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

陳姓嫌犯(中)租屋製毒引起火災後逃逸，經警方循線逮捕到案。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

林姓嫌犯(中)租屋製毒引起火災後逃逸，經警方循線逮捕到案。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市新市區一處鐵皮屋工廠4月24日凌晨時發生火警，冒出大量白色濃煙，經消防人員到場將火勢撲滅後，發現該處為一製毒工廠，經布線陸續查獲林姓、陳姓嫌犯，並經檢察官向法院聲請羈押獲准，17日收到警政署刑事警察局鑑定結果，全案依製造毒品罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

台南市警察局善化分局表示，火災當日員警會同消防人員入內檢視，該工廠內有攪拌棒、加熱器、冷凝器、鹽酸筒、防毒面具、電扇、加熱反應爐、不明結晶、粉末及十數桶不明液體等物，疑為製毒工廠。

善化分局立即通報鑑識中心派員到場勘察採證，經初步檢視有第二、三級毒品成品及製毒相關設備、原料，並將證物送請警政署刑事警察局鑑驗，分局組成專案小組積極偵辦，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，陸續查獲林姓、陳姓等2名犯嫌。

善化分局分局長劉怡宗表示，掃蕩毒品是警方目前最重要的工作，同仁們定會全力以赴，有心犯法之徒勿心存僥倖，同時呼籲民眾如發現可疑，應立即通報警方，打擊毒品犯罪，共同建立安居家園。

台南市新市區鐵皮屋工廠火警製毒羈押刑事警察局鑑定結果，全案依製造毒品罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

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