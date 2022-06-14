台中市長盧秀燕指出，市府採購富樂Flowflex快篩劑，其中33萬劑規格不符，市府對該事件嚴肅以對，13日下午將此案移送檢調機關進行偵辦。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局長曾梓展強調，採購富樂快篩，是依食藥署提供專案進口合格廠商一一詢問，因業者表示：有貨、且很快就會進口進來。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市府採購富樂Flowflex 43.8萬劑，其中一個批號COV2025056的33萬劑疑似以「大陸製」混充「美國製」，與採購規格不符，市府除已啟動回收換發作業，13日下午也將該案移送檢調機關進行偵察，且不排除向廠商求償。

台中市長盧秀燕指出，市府採購富樂Flowflex快篩劑，其中33萬劑規格不符，經統計已發出1萬9094劑，其中9794劑發給65歲以上施打疫苗的長者、3000劑發給幼兒園、6300劑發給長照機構，所幸總數發出不到2萬劑，追回難度不會太高，市府第一時間已啟動回收換發作業，尚未配發的31萬劑也將全數退貨。

盧秀燕強調，台中市政府對該事件嚴肅以對，針對業者違反契約，有詐騙、詐欺之嫌，因而昨（13日）下午將此案移送檢調機關進行偵辦，未來將視調查結果對廠商進行求償事宜。

衛生局長曾梓展解釋，台中市採購富樂Flowflex快篩劑當時是依食藥署提供合格專案進口的廠商名單一一打電話詢問，該業者回應有、且很快就會進到台灣，且快篩試劑也是依食藥署規格供貨，首批10萬8千劑沒有問題，但後來第二批的33萬就出現問題，衛生局發現後立即向食藥署通報，並移送法辦。

曾梓展說，富樂快篩第一批10萬8千劑驗收時沒有問題，但廠商陸續到貨，沒想到後來會有暇疪品、偽劣品混充，目前已付出15萬劑款項，28萬劑未付費，未來也將會向廠討回並求償。