台南市傳出今年首例日本腦炎病例！北門區1名50多歲的男子，因發燒、下肢無力、意識改變，前往醫院住院治療後，20日被判定確診日本腦炎。由於該個案住家及工作地點附近，有豬舍及水田等高風險環境，市府衛生局已針對個案住家及附近養豬場，展開懸掛捕蚊燈誘捕病媒蚊等相關防治措施。

衛生局指出，該個案 6月7日開始發燒，持續至6月9日因下肢無力、意識改變，被送往佳里奇美醫院急診就醫，隨即收治住院治療。院方於6月15日通報， 6月20日研判為日本腦炎確診。

衛生局調查發現，該個案平日的活動地點，以住家及工作地點為主，鄰近區域內有豬舍及水田等高風險環境，研判感染地點可能為住家及工作地附近，已針對住家及附近養豬場，展開懸掛捕蚊燈進行誘捕病媒蚊等相關防治措施，並加強對鄰近民眾的衛教宣導。

衛生局指出，根據疾管署的資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎的病媒蚊，主要有三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊等；日本腦炎病媒蚊，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬隻更是病毒的主要增幅宿主。

衛生局長許以霖強調，預防日本腦炎，個人防護措施很重要，應該盡量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；此外，在戶外活動時，還應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛福部核可的防蚊藥劑，家中的門窗也應安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳。