新竹市21日新增945名確診個案，今年以來累積6萬320名確診個案，全市確診比例約為13.4％，目前累積居家照護者為7562人、居家隔離者為1812人。

新竹市衛生局指出，配合指揮中心規定，即日起放寬旅行業團體旅遊防疫措施，旅客若未打滿3劑疫苗，可用48小時內快篩陰性證明代替；旅行社工作人員仍維持需完成3劑疫苗接種規定，呼籲符合第3劑施打資格者盡速施打追加劑，以提升疫苗之保護力。

市府表示，即日起到7月1日，開設中正市場、體育館及慈濟靜思堂3大疫苗施打站，提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務。

開站時間為周一至周五上午8時至11時、下午2至5時，每周一、三、五莫德納，每周二、四BNT，請長輩記得攜帶身分證、健保卡及小黃卡，依需求到站施打。

市府也提醒，65歲以上長輩及55歲以上原住民，於6月30日前接種任1劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請把握機會。

另，5到11歲兒童符合第2劑疫苗施打資格者請洽合約院所預約，如有相關疑問，可電洽居家關懷中心03-5320900，將有24小時專人提供諮詢服務。

此外，衛生局也說明，民眾關心入境檢疫3＋4政策，4天自主防疫期間的隔離問題，依指揮中心指示，「3＋4」原則上須在同一地點完成。若民眾前3天在防疫旅館，後4天自主防疫想回自家住所隔離，需符合1人1戶的規定，提醒務必需經自主防疫所在地的地方政府同意，始可返家隔離，若需更換地點，則以1次為限，移動時亦禁止搭乘大眾運輸工具。