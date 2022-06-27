台中市今（27）日新增4008例本土個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市針對65歲以上、原住民55歲以上長輩累計共有14萬2562位長輩施打過第四劑疫苗，涵蓋率34.64％（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市5至11歲兒童疫苗施打第一劑共15萬3839人，疫苗涵蓋率79.29％；第二劑共施打2萬1288人，涵蓋率10.97％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（27）日新增4008例本土個案，並新增13例死亡個案，相較一周前確診數降幅達24.55％，台中市副市長令狐榮達表示，無論全國或中市疫情都呈高原期緩降，是好的趨勢。

台中市新增4008例本土個案，其中3807例為快篩陽確診，佔94.99％，相較6月20日上週一台中市有5312例，確診數達24.55％降幅。而中央也公布台中市新增13例死亡個案，年齡從59歲到68歲，其中有12人有慢性病或癌症病史，8人沒有打過疫苗，死因皆為呼吸衰竭、敗血症或敗血性休克合併新冠肺炎感染。

在中市疫情記者會上，令狐榮達也公布截至今日上午8時止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為269萬4810人，全人口涵蓋率為96.27％；完成第二劑接種人數為245萬6349人，第二劑涵蓋率為87.75％；第三劑接種205萬3470人，第三劑涵蓋率為73.36％；第四劑接種15萬8975人，第四劑涵蓋率為5.68％，總計接種人次為740萬4991人次。

另針對65歲以上、原住民55歲以上長輩接種第4劑，市府日前設社區疫苗快打站，在各方努力下，累計共有14萬2562位長輩施打過第四劑疫苗，涵蓋率34.64％，排名六都第一。衛生局提醒長者還未接種者仍可在4百多家合約醫療院所或文心公園外展站完成接種。

而在兒童疫苗部分，中市府採校園集中施打、醫療院所與假日校園兒童疫苗快打戰「三管齊下」，統計台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，第一劑共施打15萬3839人，第一劑疫苗涵蓋率79.29％；第二劑共施打2萬1288人，第二劑疫苗涵蓋率10.97％，兒童第二劑疫苗接種也是六都第一。