來自台中市各國中的參賽者在舞台上載歌載舞，大秀自我。(警方提供)

為展現台中市政府保護青少年暑期安全的決心，台中市警察局2日在老虎城購物中心舉辦「Show出青春的模Young」活動，許多青少年載歌載舞、大方秀出青春活力，現場氣氛熱鬧。值得一提的是，視障學生周軒瑋從小喜愛音樂，今年暑假也站上舞台秀出努力多年的成果，打敗眾多參賽者、進入決賽。

由台中市警察局主辦的「Show出青春的模Young」活動，今天上午11點在老虎城公開舉辦決賽，來自台中各國中的參賽者，在舞台上大展身手，有人拿出喜愛的樂器、有人大秀舞技，現場HIGH聲不斷，經過重重選拔，最後由光明國中林妍季以民族舞蹈奪冠。

值得一提的是，同樣進入決賽的周軒瑋是視障學生，目前就讀啟明學校，他因為從小喜愛音樂，克服各種困難、投入薩克斯風練習，今年也參加校園之星選拔，並成功進入決賽，台中市警察局長蔡蒼柏感動於周軒瑋不受身體障礙、仍堅持努力，當場掏腰包頒發獎勵金。

台中市警局少年隊表示，近來疫情雖趨緩，但全台仍壟罩在新冠疫情的陰霾下，學校生活大受影響，日常實體課也都改成線上課，為幫助青少年們紓解生活與課業壓力，特別舉辦才藝比賽，盼發掘出學生的創意與潛能，讓他們勇於秀出自我的夢想，也藉此尋找校園代言人，搭起與學生溝通橋梁，也拉近警方與校園的距離。

這場活動從4月展開，透過線上報名、專業評審選拔，最終選出15組選手進入決賽，今天上午並選拔出前三名，分別可獲誠品禮券3萬、2萬、1萬元，另最佳人氣、臺風、服裝獎分別獲得誠品禮券8000元。