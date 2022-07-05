「茶山甜食地圖」結合木柵青農與貓空店家，以印刷圖卡介紹各家特色，帶領民眾用不一樣的方式走訪貓空茶山特色。（張芷瑜攝）

為發展木柵及貓空地方特色茶產業，北市府打造「茶山塾」品牌，產發局表示，首波活動以微型策展「茶山塾」揭開序幕，即日起至12月30日，在台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心開展，以活潑圖文帶大家認識茶山的動植物生態。

產發局表示，微型策展「茶山塾」即日起至12月30日，在台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心開展，每周二至周日，上午9時至下午5時，透過生動圖文，讓市民瞭解貓空茶山、木柵茶農與貓空淺山生態，此外，還有去年大獲好評的茶山導覽、茶手作體驗等。

「茶山塾」策展人楊賀捷表示，今年是第二次辦活動，希望挖掘茶山不同面貌，透過「關於貓空茶山可能讓你很意外的Point」有趣呈現，展示木柵使用到的7種茶，還有手繪方式，講解茶的前世今生，及整個茶山的動植物生態。

楊賀捷強調，「茶也可以很生活化，像是能拿來做插花」，希望藉由辦展讓「茶」走入民眾生活，後續也會有很多茶金工、茶絹印、茶皂、茶香氛等系列體驗活動，有興趣可到木柵區農會報名參加，盼藉著活動把人帶來木柵。

產發局說，本次結合木柵青農與貓空店家，首次發表「茶山甜食地圖」，以現場展示與印刷圖卡介紹各家特色，帶領民眾用不一樣的方式走訪貓空茶山特色，也滿足大家的味蕾。

產發局說明，「茶山塾」系列活動，將陸續於8月6日到7日在南港瓶蓋工廠舉辦「木柵春茶品茗會」、8月27日到28日於木柵商圈舉辦「文山涼夏祭」，以及12月中下旬於信義威秀商圈舉辦「木柵小茶館-青農茶市集」，讓民眾聚焦專屬台北市的在地茶文化與茶產業。