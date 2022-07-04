太平警分局與光華高工共同舉辦戶外攀岩夏令營比賽活動。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局霧峰分局日前在鼎峰高爾夫練習場舉辦「揮灑青春小白球」高爾夫球體驗活動。（台中市霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局霧峰分局日前在鼎峰高爾夫練習場舉辦「揮灑青春小白球」高爾夫球體驗活動。（台中市霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市二分局則攜手柔道協進會要舉辦兩場柔道錦標賽。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

全國各級學校陸續開始放暑假了！台中市各警分局也展開青春專案，太平警分局與光華級工共同舉辦戶外攀岩夏令營比賽活動，霧峰分局則舉辦「揮灑青春小白球」高爾夫球體驗活動，台中市二分局則攜手柔道協進會要舉辦兩場柔道錦標賽。

今年度暑期青春專案，太平警分局有別以往，採保護與防疫並重的原則下展現創意，近日與轄內光華高級工業職業學校接洽，共同舉辦戶外攀岩夏令營比賽活動，期間向學子們實施犯罪預防宣導，暑假期間千萬要小心勿陷入網路賭博、擔任詐欺車手、販賣毒品、留連不當場所及充斥色情與性剝削等五大主軸風險，警方也透過有獎徵答活動炒熱氣氛，創意十足並拉近與師生們的距離。

台中市警察局霧峰分局也規劃一系列暑期青春專案活動，首場於2日在鼎峰高爾夫練習場舉辦「揮灑青春小白球」高爾夫球體驗活動，特別邀請PGA職業選手蘇進賢、台灣業餘球王張連璋等人指導年輕學子在綠地上盡情地揮桿。分局員警及志工也運用仿真毒品、宣導九宮格、立體拼圖及有獎徵答等方式，介紹新興毒品的危害及存在的態樣，並分享青少年遭利用進而從事詐欺車手等案例，避免學子們遭受毒害或淪為詐欺車手。

台中市第二分局則計畫舉辦三場青春專案活動，包括7月30日上午時與柔道協進會在中區興中街90號，舉辦「第五屆武德盃中小學柔道錦標賽」，當日下午7月30日13時至14時在中友百貨AB棟中庭舞台舉辦夏日小農街舞活動，邀請新民高中熱舞社表演街舞，8月6日、7日與柔道協進會在北屯區松竹國小舉辦「111年中部五縣市柔道錦標賽」活動。

另，台中市第三分局結合國立公共資訊圖書館舉辦「解癮-解開毒品上癮的真相」反毒教育特展，7月5日8時至18時三分局員警與志工也將到場，進行反毒教育宣導，邀請年輕學子們共襄盛舉，遠離毒害。

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