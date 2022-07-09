全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽9日在南投中與新村起跑，今年共有最多的200多名大小選手參賽，雖然中興新村雷同的街頭巷尾難倒不少選手跑錯冤枉路，但卻難不倒比賽經驗豐富的老將，在今年全民運動會的刺激下，老將陳彥龍、王庭瑄分別奪下菁英男、女子冠軍，最讓人意外的是今年剛拿下巴西聽奧網球1金2銀的球后林家文也來小試身手就拿下公開女子組第一。

今南投賽事區域位於中興新村光榮里全區，中興新村曾經是省政府的所在地，如今物換星移，但仍保存著濃厚的眷村氣息，成為有歷史與人文氣息的眷村社區，現今也注入了許多創新、文創元素，主要負責賽程設計的前國手林冠宇說：「這次各段算是中等難度，主要是辨識環境的難度較高，因為這裡的街頭巷弄很相像，如果一個閃神很容易就過頭，全程要保持高度專注於比賽。」

比賽採順點賽，選手輸流分批出發，按照不同組總長度在2.8公里左右(按組別不同總長)，共有17個檢查點左右，選手必須按檢查點依序來跑完全程，由於比賽正值中午，不少跑錯路再跑回來抵達終點後已經氣喘吁吁，但今年還是有來自全國各地的大小選手參賽，其中最遠是來自澎湖的澎南國中由教練洪明揚領軍的4名女足球員參賽，洪明揚表示，由於想爭取今年全民運參賽資格，因此，教練自掏腰包帶選手 來體驗賽事以期增加經驗。

最特殊是剛在今年巴西聽奧獲得1金2銀的聽障球后林家文，也跟著參加過聽奧定向越野、游泳的好友吳思穎、陳梓盈一同參賽，林家文笑說：「我上一次比定向越野已經是6年的事，今年因為被好友推坑要代表台南參加全民運的定向越野賽，也要來參加比賽多累積一點經驗。」林家文最終輕易以23分23秒竟外拿到公開女子組冠軍，她笑說：「定向越野挺有趣的啊，有點像我們小時候的尋寶遊戲，但體能還是要多加訓練才行。」

今最終由30歲「龍哥」陳彥龍以15分58秒封王，這也是他今年四次全國排名賽的第三冠。別看龍哥已經隱然是台灣定向越野的一哥，其實他在大學前還只是一名愛打電玩遊戲的宅男，一直到進入國體大唸體育推廣學系，為了考教練證後才不得己開始訓練，沒想到一試成主顧，2019年退伍時竟拿著退伍金自行前往歐洲移地訓練，他不好意思的說：「我去42天約比了35天的比賽，讓我成長飛速，但花光了我30萬還負債，不得已趕快去上班賺錢。」

雖然陳彥龍雖然在賽前就已經備戰2個月，最後仍如願封王，但他還是不滿意自己的成績，他說：「正常的成績應該在15分鐘左右，但我已經跑到15分鐘尾，體能上的訓練還是不夠。」

至於女子組部份，曾經在2016年亞錦賽短距離摘金的28歲女將王庭瑄這次以20分19秒封后，她不好意思的説：「我已經很久沒比了耶，從2017年跑完世運後我大約已經退休了，主要我現在在中正大學體育中心從事行政工作，平常事情多，下班後就挺不起勁來訓練，這次是因為準備要代表新北市參加全民運，從3個月前才重新訓練，目前大約才回復4、5成，這次跑的算順，但體能還跟不上。

雖然已經退役，但王庭瑄笑著說，「最近有在想是不是要復出？而且這次跑這樣成績，感覺似乎更添信心，接下來看自己有沒有辦法再設定一些目標。」

這次大專組部份，已經成軍有十年以上的中正大學，再度證明擁有最整齊的選手實力拿下大專組的團體冠軍，帶隊的體育中心主任陳俊民表示，中正是少數最早設定向越野的代表隊之一，而且中正在民國100年設運動競技學系時就有招收定向定向越野的專長生，每年會固定收2人，再加上一般生，目前定向越野隊都固定在10人左右，而且每週至少會有三次訓練，所以中正在定向越野都能夠維持一定的戰力。」