伯明罕世運會在美國時間7月12日進行武術賽程，本屆世運會武術運動為首次新增項目，中華隊斬獲1銀1銅，表現優異。劉佩勳選手在女子太極拳及太極劍全能項目以太極拳9.5分、太極劍9.513分，總合19.013分；男子組部分，賴柏瑋選手在南拳及南棍全能項目以南棍9.503分、南拳9.513分，總合19.016，摘下銅牌。

劉佩勳選手表示，第一次登上國際賽就拿到牌，心情十分激動，培訓期間因為確診，停止訓練一段時間，能夠拿下這面銀牌也很意外，也很開心透過這次的國際賽場讓更多人認識到她。

武術選手賴柏瑋。(照片/體育署提供)

教練張世博指出，本次競賽三名選手拿兩面獎牌已非常不錯，其中摘下銀牌的劉佩勳，比賽中更是完全發揮出水準，超越過往任何一次的訓練；教育部體育署副署長林哲宏、全民運動組組長呂忠仁、中華奧會顧問孫立群及代表團總領隊陳美燕到場為武術選手們加油，看見他們的優秀表現也紛紛表示肯定。

另外，在女壘賽事部分，中華隊今日出戰強敵日本隊，最終以0:7不敵，美國時間7月13日將與澳洲隊爭奪銅牌，更多我國代表團相關資訊，可在體育署「2022年世界運動會」加油官網查詢，網址https://twg2022.tpe.sa.gov.tw/WG/Index。