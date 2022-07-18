中華隊18日在亞洲盃男籃錦標賽跟約旦爭搶8強門票，卻發生讓人不敢置信的絕殺場景，因為約旦靠著阿布拉辛才過中線就出手的超大三分球命中，最後以97比96氣走中華隊，約旦闖進8強跟伊朗交手，中華隊只能宣告提前淘汰準備返台。

隨著劉錚帶傷上陣，中華隊也回到3個CBA台灣球員搭配阿提諾、周伯勳的先發陣容，劉錚首節手感就很火燙，單節投進4顆三分球、獨拿13分，表現完全不像有傷，不過約旦仍然緊咬比分不放，打完第一節，中華隊25比23小幅領先。

黃聰翰次節一開始就接連投進兩顆三分球，帶起中華隊8比2攻勢，也把領先差距擴大到10分，但隨著阿提諾提前吞下兩犯，約旦趁機靠著塔克、迪瓦利兩人火力追上，上半場結束，中華隊49比42領先，劉錚半場15分，周伯勳10分。

但到第三節，約旦歸化後衛塔克突然火力全開，幫助球隊逐漸縮小差距，甚至一度取得60比58超前，幸好中華隊及時穩住陣腳，沒讓約旦繼續擴大領先，更靠陳盈駿此節最後1秒投進三分外線，打完前3節，中華隊69比68領先約旦。

比賽還剩4分23秒，陳盈駿穩穩投進中距離，幫助中華隊82比77領先，接著陳盈駿兩罰俱中，擴大領先到7分，不過林庭謙最後3分50秒被吹違反運動道德犯規，隨後約旦4罰3中，阿提諾也來兩罰中1，中華隊仍以85比80領先。

阿提諾最後1分58秒又是兩罰中1，約旦強打禁區放進兩分，可是周伯勳也補進兩分，陳盈駿又靠對方板凳技術犯規罰進1分，林庭謙最後1分04秒兩罰中1，儘管阿提諾最後54秒犯滿畢業，約旦也兩罰俱中，中華隊仍保6分領先。

接著中華隊換成陳冠全5犯離場，阿巴斯兩罰中1，加上豪沃斯投進三分球，約旦追成89比91，幸好陳盈駿最後24.5秒兩罰俱中，迪瓦利雖補進兩分，陳盈駿卻在最後8.7秒再次兩罰俱中，沒想到約旦搶投大號三分命中，雙方只差1分。

原本陳盈駿最後3秒準備罰球，卻因小腿流血只能換由李愷諺來罰，第一罰就沒進，幸好第二罰進了，沒想到阿布拉辛竟然投進一過半場就出手的超大號三分球，這球直接命中，中華隊就這樣輸了，也讓全隊都不敢置信。