（14:00更新，補充內文）BWF超級500系列新加坡羽球公開賽，台灣男單世界排名第85的左手持拍選手林俊易，在16強賽面對世界排名第6的印尼好手金廷（Anthony Ginting），林俊易面臨一局落後下努力反擊，將比賽逼進到第3局，可惜第3局在8比6領先下被金廷連得6分超前，最終林俊易12比21、21比19、16比21飲恨。

林俊易在新加坡公開賽從資格賽開始奮鬥，連贏2場獲得會內賽門票，首輪力戰3局擊退泰國2019年世錦賽銅牌王高倫（Kantaphon Wangcharoen），生涯首闖超級500系列男單16強，不過會內賽第2輪就碰到世界前十的好手金廷，又是兩人生涯首度在BWF巡迴賽交手，首局金廷11比1給林俊易震撼教育，該局以大比分差收下。

經過首局的適應，第2局換林俊易反擊，開始就打出4比0不錯的氣勢，中間金廷曾將比數逼到7比7平手，林俊易再靠連得6分拉開，不過金廷還是努力在該局後段追平比數，但林俊易在17比17再次平手後，以4比1小高潮關門，讓比賽進入決勝第3局。

第3局林俊易、金廷互相拉鋸，林俊易曾8比6小幅領先，隨後被金廷打出6比0超前並穩住領先位置，林俊易沒能扭轉落後局勢，最終飲恨。

男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵則是歷時42分鐘，以21比18、21比19扳倒第5種子、馬來西亞組合王耀新／張御宇，搶進8強。